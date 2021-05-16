Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Дзержинске

Мальчик уперся на москитную сетку и она не выдержала. Фото: Дзержинское телевидение.

Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Дзержинске. Мальчик упал на траву и остался жив. Об этом сообщает официальная страница телекомпании «Дзержинск» в социальной сети «Вконтакте».

Происшествие произошло сегодня днем, 16 мая, на улице Ленинского комсомола. Там мальчик уперся на москитную сетку, закрывающую окно, но она не выдержала веса и рухнула вниз.

Пострадавшего ребёнка незамедлительно госпитализировали в больницу.

Напомним, что такие истории повторяются из года в год: то родители оставят окно открытым, то ребёнок облокатиться на москитную сетку, чувствуя себя за ней в безопасности, поскольку создается иллюзия закрытого окна.

Похожий случай произошел в Дзержинске 14 апреля, тогда из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Мальчик находился в комнате со своими старшими братьями, но это не уберегло от трагедии.

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