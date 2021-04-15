«За его жизнь борются врачи»: Двухлетний ребенок выпал из окна в Дзержинске

Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, пока мама отлучилась из комнаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная трагедия произошла в Дзержинске минувшим вечером: там из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Все случилось вечером 14 апреля в одном из домов на проспекте Циолковского в Дзержинске. Многодетная мать была дома с тремя детьми, младшему из которых всего 2,5 года. В какой-то момент женщина ненадолго вышла из комнаты - то ли кастрюлю на плите проверить, то ли по другим домашним делам. Дети остались одни. Младшему стало скучно, и он залез на окно. Открыл створку, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. К счастью, малыш остался жив, но получил очень тяжелые травмы.

«Ребенок госпитализирован в больницу, он находится в реанимационном отделении. За его жизнь продолжают бороться врачи. Его состояние медики оценивают как тяжелое», - рассказали в СК.

В ходе проверки следователи установили, что никаких фиксирующих устройств или замков от детей на окнах не было. Обстоятельства произошедшего выясняются. Семья, в которой воспитывается ребенок, благополучная, на профилактических учетах не состоит.

Увы, но такие истории повторяются из года в год. Родители забывают об опасности и оставляют окна открытыми, или же дети открывают их сами. Москитная сетка лишь способствует трагедии: ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку создается мнимая иллюзия закрытого окна.

«Чтобы уберечь Ваших детей от опасности, необходимо отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. А также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров», - рекомендуют следователи.

Не оставляйте детей без присмотра даже «на минуточку», особенно при открытых в квартире окнах.