Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 ноября 2021 13:15

Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

Пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа многоквартирного дома вчера, 6 ноября.

В результате падения с высоты ребенок получил травмы, девочку госпитализировали в НОДКБ.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим с малолетним ребенком в одном из жилых домов по ул. Богдановича в г. Нижнем Новгороде, - сообщили в ведомстве.

Провести проверку поручили прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода, которая даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. Помимо этого, при наличии оснований будут рассмотривать вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.