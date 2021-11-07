Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа многоквартирного дома вчера, 6 ноября.

В результате падения с высоты ребенок получил травмы, девочку госпитализировали в НОДКБ.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим с малолетним ребенком в одном из жилых домов по ул. Богдановича в г. Нижнем Новгороде, - сообщили в ведомстве.

Провести проверку поручили прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода, которая даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. Помимо этого, при наличии оснований будут рассмотривать вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.