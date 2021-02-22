Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 февраля 2021 года: «коронавирусные» субсидии выплатят нижегородским баням Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным на 01:00 22 февраля 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 411 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 93 794 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 438 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 85 868 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 372 человек, ещё восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных COVID-19, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область, Санкт-Петербург и Москва.

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородские бани получат субсидии на возмещение части убытков, полученных вследствие распространения коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!