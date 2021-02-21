411 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 21 февраля 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 93 794 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К счастью, растет и положительная статистика – только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 438 нижегородцев. Общее число выздоровевших составляет 85 868 человек.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске, на Бору, в Павловском, Балахнинском, Городецком и Выксунском районе.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!