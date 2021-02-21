За сутки от коронавируса скончалось ещё восемь нижегородцев

По данным на 21 февраля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 372 - за последние сутки умерло ещё восемь нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф
Напомним, в последнее время в Нижегородской области произошел целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было продлено время работы кафе и ресторанов, а также увеличено число посетителей на спортивных мероприятиях.
Кроме того, открываются фудкорты и разрешается проведение выставок и конгрессов.
Также ранее на своей странице в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от COVID-19.
- Вакцинация добровольная, - кратко отметил глава региона.
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