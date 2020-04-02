Система контроля соблюдения самоизоляции в Нижнем Новгороде: как работает и что представляет собой

30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима всеобщей изоляции на территории региона. Выходить из дома теперь можно только в крайних случаях: для выгула собак в радиусе 100 метров, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Также разрешено ездить на работу на личном транспорте, но строго по маршруту, не контактируя с людьми. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам.

2 апреля Глеб Никитин внес изменения в документ и определил механизм контроля за соблюдение режима полной самоизоляции. Теперь, чтобы выйти на улицу, нижегородцам придется подтверждать необходимость в этом несколькими способами.

Каждый желающий покинуть место проживания должен оформить заявку при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области», размещенного на портале nn-card.ru. Если у кого-то нет смартфонов, можно позвонить по номеру 112. Не оформлять заявку на выход из дома могут только те, кто перемещаются в сопровождении волонтеров, у которых есть соответствующее подтверждение.

Все, кто находится вне дома, должны предъявлять правоохранителям:

- QR-код сформированной заявки с сервиса «Карта жителя Нижегородской области» на экране смартфона,

- либо номер заявки, сформированной с помощью этого сервиса службой 112,

- либо заверенную работодателем копию подтверждения, разрешающего покидать дом,

- либо иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его жительства (служебные удостоверения).

Юридические лица и ИП, на которых не распространяется режим нерабочей недели, также должны подавать заявку на сервисе «Карта жителя Нижегородской области», либо, в случае технической невозможности, - по форме, утвержденной указом губернатора.

Инструкция по оформлению заявки для жителей

Инструкция по проверке наличия разрешения

Инструкция для работодателей и сотрудников по оформлению заявки

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- В основе системы контроля - уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Прежде всего отмечу, что Указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан для вашего удобства. Например, медики или волонтеры могут предъявить удостоверение при его наличии. Подтвердить свое право нахождения на улице человек может необходимостью погулять с собакой или вынести мусор. Сотрудник, правда, может затребовать доказательство того, что вы рядом с домом, например, попросить предъявить ему паспорт.

Однако портал является самым гарантированным и удобным из всех вариантов. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Система является универсальной оболочкой или даже экосистемой для формирования модели поведения в период действия ограничений.

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