Дистанционное обучение в Нижнем Новгороде для студентов в период самоизоляции: как будет работать и в каких вузах

На дистанционное обучение в период самоизоляции переходят не только школы, но и вузы Нижегородской области. По информации регионального министерства образования, науки и молодежной политики, учеба в электронном формате с применением дистанционных технологий возобновится с 4 апреля. «Комсомолка» выяснила, как будет организовано дистанционное обучение в Нижнем Новгороде для студентов в период самоизоляции.

Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, в техническом плане вузы хорошо подготовлены к переходу на дистанционный формат. При этом немаловажную роль в этом процессе играет самодисциплина студентов.

- На примере моего сына, который является студентом, могу сделать вывод, что учиться стало немного сложнее – каждый преподаватель выгружает им весь объем заданий в режиме онлайн, и далее студенту необходимо самому контролировать график своей работы, - рассказал Сергей Злобин.

Министр также отметил, что дистанционная форма обучения отличается от заочной. Хотя последняя предполагает занятия с преподавателями в течение месяца, большую часть времени, студенты учатся самостоятельно. При дистанционной форме, они ежедневно занимаются с педагогами, выполняют задания и получают оценки.

Как рассказала «Комсомолке» преподаватель одного из нижегородских вузов Елена Федорова (имя изменено по просьбе героя), дистанционное обучение в их учебном заведении уже протестировано. Работа проводилась на протяжении двух недель.

- Я работаю со студентами посредством электронной почты и «Скайпа». Другие коллеги в такой же форме работают, а также используют беседы в социальной сети «Вконтакте». Пока что у меня результат хороший: большинство студентов успешно справляются с заданиями. Я по электронной почте корректирую ход выполнения заданий, проверяю их. Особо продвинутые преподаватели говорили, что использовали Zoom, но там бесплатно проведение занятия только в течение 40 минут. Еще кто-то рассказывал о платформе Moodle, хотя она зависала. Доступ к библиотекам есть в электронной форме, - рассказала Елена Федорова.

Преподаватель также добавила, что из-за большого количества студентов в аудитории, ей приходится работать с каждым индивидуально. Коллеги, аудитория у которых не превышает 50 человек, устраивают трансляции в «Скайпе».

Ежедневно преподаватели отправляют на факультет отчеты в электронной форме о проведенных занятиях. В них указывается дата, тема задания и количество студентов, выполнивших его.

Напомним, на дистанционный формат обучения также перейдут нижегородские школьники. Они будут работать с электронными образовательными платформами и прочими инструментами. Поскольку содержание материалов там не всегда соответствует комплексу предметов, преподаваемых в конкретных школах, учителя будут корректировать процесс в режиме онлайн и в соцсетях.

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