Дежурные группы появились в детских садах Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил сформировать дежурные группы в детских садах региона. Решение об их создании было принято по итогам заседания областного штаба по противодействию распространения коронавируса 27 марта.

По информации пресс-службы облправительства, уже подготовлено 38 дежурных групп в 22 районах. В них своих детей будут отдавать в основном родители, которые работают на предприятиях, функционирующих в бесперебойном режиме. Так, в Дзержинске будет пять дежурных групп, а в Сарове - целый дежурный садик.

Однако, по словам губернатора, такого количества недостаточно. Особенно важно создать дежурные группы в областном центре, где продолжают работать медики, полицейские, спасатели МЧС и другие.

- У кого-то распорядок будет еще более напряженным. Необходимо предусмотреть это при организации групп, - заключил глава региона.

Добавим, что во всех детсадах проводится дезинфекция. Кроме того, помещения в учреждениях дошкольного образования регулярно проветриваются, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены как сотрудниками, так и воспитанниками.

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