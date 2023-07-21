Давид Мелик-Гусейнов назначен генеральным директором ФК «Пари НН»

Давид Мелик-Гусейнов назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари НН». Фото: Мария СОРОКИНА

Давид Мелик-Гусейнов назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари НН». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Сейчас Давиду Мелик-Гусейнову нужны новые горизонты. И я его никуда не отпускаю. Поручаю другую, очень важную задачу. Новую, незнакомую. Но позитивную! Он станет руководителем ФК "Пари НН", – рассказал Никитин.

Напомним, что в 2020 году Давид Мелик-Гусейнов был назначен министром здравоохранения Нижегородской области. 21 июля 2023 года было объявлено, что эту должность чиновник покидает.

По словам главы региона, теперь перед Давидом Мелик-Гусейновым стоят новые задачи, которые требуют тонкого подхода, бешеной работоспособности и того же уровня эмпатии.

– Давид Валерьевич как управленец силен как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс. Ему не в первой принимать новый для себя вызов – как и тогда, в 2020 году. Уверен, что и в этот раз он так же успешно с ним справится! – отметил губернатор.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» рассказывала, чем запомнился нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов на посту министра здравоохранения. Так, он защищал врачей, посещал «красные зоны» и усыновил ребёнка. Подробнее в нашей статье.

Слухи о назначении Давида Мелик-Гусейнова руководителем ФК «Пари НН» стали активно появляться в социальных сетях накануне. Параллельно появилась официальная информация, что он может перейти на более высокую должность и заниматься другим направлением.