Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 июня 2021 года: 14 беременных нижегородок с COVID-19 находятся в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 5 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 159 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 118 718 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 110 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 113 008 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 693 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 5 июня Фото: Яндекс

Примечательно, что в 21 районе области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 529 человек) и Ленинском (7 831 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 708 человек).

Напомним, в настоящее время 14 беременных женщин лежат в больницах Нижегородской области с диагнозом COVID-19.

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