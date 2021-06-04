Ещё 159 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 4 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 118 718 человек. За сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 110 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 113 008 жителей региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 693 - за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 817 человек), Санкт-Петербург (834 человека), Московская область (766 человек) и Ростовская область (161 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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