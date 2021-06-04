В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 118 718 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 548 зараженных, а остальные 67 170 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 823 человека) и на Бору (5 846 человек). Следом идёт Павловский (3 001 человек) и Балахнинский (3 028 человек) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (122 человека) и Спасском районе (168 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 529
Ленинский – 7 831
Советский – 7 281
Московский – 5 507
Сормовский – 5 374
Канавинский – 5 349
Приокский – 3 969
Нижегородский – 3 708
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