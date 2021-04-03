Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 апреля 2021 года: Около 158 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным на 01:00 3 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 108 019 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 277 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 318 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 102 200 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 863 человека, ещё девять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 3 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 20 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 650 человек) и Ленинский (7 321 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 469 человек).

Напомним, что уже в этом месяце в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода откроются пункты вакцинации от COVID-19.

В настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали около 158 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!