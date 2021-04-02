Ещё 277 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 2 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 108 019 человек. За последние сутки было выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 318 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 102 200 жителей региона.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (601 зараженный за сутки), Санкт-Петербург (708 зараженных за сутки) и Москва (1 764 зараженных за сутки).

Напомним, что с 1 апреля в нижегородской области был снят режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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