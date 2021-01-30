Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 января 2021 года: за сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 30 января 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 494 нижегородца. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 75 626 человек.

Также было отмечено 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 83 500 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 094 — за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 30 января Фото: Яндекс

Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 610 человек) и на Бору (4 441 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 420 человек, и 2 335 жителей Балахнинского района.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (9 178 человек) и Ленинском (5 944 человека) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (2 675 человек).

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, почему в аптеках не хватает лекарств.

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