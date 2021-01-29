В 16 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.

По полученной информации на 29 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 83 500 человек, из них 36 022 проживает в Нижнем Новгороде, 47 478 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 610 человек) и на Бору (4 441 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 420 человек, и 2 335 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 9 178

Ленинский – 5 944

Советский – 5 009

Канавинский – 3 747

Сормовский – 3 426

Московский – 3 329

Приокский – 2 714

Нижегородский – 2 675

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!