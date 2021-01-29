В 16 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.
По полученной информации на 29 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 83 500 человек, из них 36 022 проживает в Нижнем Новгороде, 47 478 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 610 человек) и на Бору (4 441 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 420 человек, и 2 335 жителей Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 9 178
Ленинский – 5 944
Советский – 5 009
Канавинский – 3 747
Сормовский – 3 426
Московский – 3 329
Приокский – 2 714
Нижегородский – 2 675
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