Ещё 471 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По данным на 29 января 2021 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 494 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 75 626 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 83 500 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 142 979 человек. Средний показатель тестирования составил 235,2 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 3,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 3,6 тысяч человек лечатся в больницах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 6 006 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,6 тысяч обеспечены кислородом, а 859 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, примерно 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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