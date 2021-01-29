Давид Мелик-Гусейнов рассказал о причинах дефицита лекарств в аптеках

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал причины, по которым на полках аптек не хватает лекарств и медикаментов. Об этом сообщает ИА «Время Н».

Министр отметил, что в разгар пандемии люди начали массово скупать лекарства, иногда даже не имея симптомов заболевания. Он также рассказал, что неоднократно замечал в соцсетях людей, которые писали о лекарствах и даже биодобавках, якобы помогающих от COVID-19.

- Естественно, после этого все бежали в аптеки и скупали их, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

В свою очередь, производители медикаментов и аптечные сети оказались не готовы к такому резкому скачку спроса. Лекарственные препараты едва успевают поступать в аптеку, как их сразу же раскупают.

- У нас в какой-то момент даже пропадали из продажи некоторые мультивитаминные комплексы. А все потому, что кто-то где-то сказал, что они снижают риск заражения, - рассказал замгубернатора.

На нехватку лекарств влияет и тот факт, что аптеки являются коммерческими организациями, а не социальными. Давид Мелик-Гусенов подчеркнул, что предприниматели, владеющие аптечными сетями, хотят лишь извлечь как можно больше прибыли.

- Конечно, у государства есть некоторые рычаги влияния. Например, каждая аптека должна иметь в ассортименте 71 позицию жизненно необходимых лекарств. Но некоторые сети формально подходят к выполнению этого требования, - отметил он.

Кроме того, стало известно, что антибиотики, которые ранее значились госстандартом и в обязательном порядке назначались зараженным коронавирусом, теперь убирают из клинических рекомендаций по лечению COVID-19. Министр надеется, что это позволит решить вопрос дефицита антибиотиков в нижегородских аптеках.

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