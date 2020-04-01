Аэропорт «Стригино» занялся приготовлением бесплатного питания для пожилых нижегородцев

Приготовлением бесплатного трехразового питания для нижегородцев старше 65 лет занялся аэропорт «Стригино». Пищу ежедневно планируется доставлять пожилым людям, находящимся дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили в холдинге «Аэропорты Регионов», работа будет проводиться несмотря на тяжелое экономическое положение и убытки, которые терпит авиационная отрасль.

- Инициатива продиктована стремлением оказать помощь наиболее незащищенной группе населения, и будет реализовываться совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые определят конкретных адресатов и обеспечат доставку. Акция продлится как минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей, -говорится в сообщении.

Завтраки, обеды и ужины предназначены одиноким пенсионерам, поскольку именно они больше других нуждаются в помощи из-за отсутствия поддержки близких родственников.

Для доставки этого питания в Нижегородской области объявлен поиск волонтеров с личным автотранспортом.

ОНФ объявил о поиске волонтеров с личным автомобилем для доставки еды. ФОТО: ОНФ в Нижегородской области

Как сообщает ОНФ в Нижегородской области, совместно с аэропортом «Стригино», доставку горячего питания планируется также организовать для малообеспеченных семей.

- Есть семьи, которые не могут позволить себе покупку любых продуктов в ближайших магазинах. Аэропорт готов взять на себя обеспечение горячим питанием малообеспеченных нижегородцев. Компания займется ежедневным производством и поставкой 500 продовольственных комплектов в районные управления социальной защиты Нижнего Новгорода, - сообщает ОНФ.

Из районных управлений еду планируется развозить нуждающимся, для чего ведется поиск добровольцев на личном автотранспорте. Проднаборы нужно доставлять по 10-20 адресам в день.

При этом уточняется, что контактировать с получателями обедов водителям не придется – за них это будут делать волонтеры в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты обещают выдавать и владельцам автомобилей.

Все желающие присоединиться к работе могут отправлять заявки на электронную почту project52@onf.ru, org52@onf.ru, либо звонить по телефону: 8(831) 218-10-82.

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