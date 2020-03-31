Волонтеры из движения #МыВместе поблагодарили тех, кто помогает людям

В Нижегородской области ширится волонтерское движение по помощи пожилым и маломобильным людям, которые сейчас относятся к группе риска из-за коронавируса и находятся в строгой самоизоляции. Официально добровольцев уже 180, фактически – несколько сотен, но рук все равно порой не хватает.

Волонтерские центры помощи пожилым россиянам были созданы 17 марта Общероссийским народным фронтом совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Нижегородская область стала одним из первых 12 регионов, где был создан такой штаб.

За несколько дней идея работы волонтерского штаба переросла в общероссийскую акцию #МыВместе. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтером. Кстати, помощь оказывают не только физические лица, но и организации: они организуют горячие линии, предоставляют юридические услуги, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Каждый день до поздней ночи ребята развозят пенсионерам продукты и лекарства. Волонтеры работают не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Богородске, Заволжье, Ковернинском и Городецком районах.

- Волонтерство становится семейным делом. Нам помогают две семейные пары – Дмитрий Конаш и Елена Николаева, Алексей и Ольга Филимоновы. Люди благодарны, нам часто говорят, что не ожидали такой помощи. И мы вместе говорим нашим волонтерам: «Спасибо!» Их деятельность сегодня очень нужна нашему обществу.

Напомним, пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за помощью по единому номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-200-34-11.