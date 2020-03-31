2020-03-31T20:23:06+03:00
Общество

Волонтеры из движения #МыВместе поблагодарили тех, кто помогает людям

Официально в регионе 180 добровольцев, по факту – несколько сотен, однако рук все равно порой не хватает
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Волонтеры из движения #МыВместе поблагодарили тех, кто помогает людямВолонтеры из движения #МыВместе поблагодарили тех, кто помогает людямФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

В Нижегородской области ширится волонтерское движение по помощи пожилым и маломобильным людям, которые сейчас относятся к группе риска из-за коронавируса и находятся в строгой самоизоляции. Официально добровольцев уже 180, фактически – несколько сотен, но рук все равно порой не хватает.

Волонтерские центры помощи пожилым россиянам были созданы 17 марта Общероссийским народным фронтом совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Нижегородская область стала одним из первых 12 регионов, где был создан такой штаб.

За несколько дней идея работы волонтерского штаба переросла в общероссийскую акцию #МыВместе. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтером. Кстати, помощь оказывают не только физические лица, но и организации: они организуют горячие линии, предоставляют юридические услуги, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Каждый день до поздней ночи ребята развозят пенсионерам продукты и лекарства. Волонтеры работают не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Богородске, Заволжье, Ковернинском и Городецком районах.

- Волонтерство становится семейным делом. Нам помогают две семейные пары – Дмитрий Конаш и Елена Николаева, Алексей и Ольга Филимоновы. Люди благодарны, нам часто говорят, что не ожидали такой помощи. И мы вместе говорим нашим волонтерам: «Спасибо!» Их деятельность сегодня очень нужна нашему обществу.

Напомним, пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за помощью по единому номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 400 сообщений по теме коронавируса в соцсетях отработано властями Нижегородской области в марте 2020 года
Как работать при режиме всеобщей изоляции: у предпринимателей начались сложности с получением кредитов и торговлей
Легкие, пораженные коронавирусом, выглядят как «матовое стекло»
Эффективны ли прививки пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ против коронавируса
В Нижегородской области начался сезон клещей
Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого
Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19
Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет
Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером
Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов