2020-03-29T16:21:43+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ-2020 в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ-2020 в Нижнем Новгороде из-за коронавируса - рассказываем, чего ждать выпускникам
Елена ЛАЗАРЕВА
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Из-за коронавируса выпускники будут сдавать ЕГЭ позже изначально запланированного срока. ФОТО: архив КПИз-за коронавируса выпускники будут сдавать ЕГЭ позже изначально запланированного срока. ФОТО: архив КП
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Нижегородские школьники с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Кроме того, для учеников выпускных классов перенесут сдачу госэкзаменов.

В Министерстве просвещения Российской федерации готовится приказ о перенесении начала срока сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Изначально основной период сдачи ЕГЭ должен был пройти с 25 мая по 29 июня. ЕГЭ в этом году должны были сдать почти 800 тысяч выпускников. Новое расписание в ближайшее время поступит в регионы, и уже региональные органы управления образованием организуют работу в соответствии с новым графиком сдачи.

Ранее сообщалось, что будут перенесены сроки сдачи ОГЭ с 22 мая на 9 июня.

Напомним, нижегородские детские сады заработают в штатном режиме с 6 апреля, но их посещение будет свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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