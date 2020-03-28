Около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области

28 Март 2020 2020-03-28T10:53:52+03:00

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Нижегородские школьники с особенностями здоровья получат продуктовые наборы за счет областного бюджета. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, выдача наборов начнется с 6 апреля и продлится до тех пор, пока дети будут находится на дистанционном обучения из-за коронавируса.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что сейчас двухразовое питание за счет средств областного бюджета получают около 7,2 тысячи школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые не проживают в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не находящихся на полном государственном обеспечении.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что продуктовые наборы на время дистанционного обучения можно будет получить двумя способами: либо родители детей сами придут за наборами в школу, либо с доставкой помогут волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU