2020-03-27T16:28:56+03:00
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Нижегородские детские сады заработают в штатном режиме с 6 апреля, но их посещение будет свободным

Елена КАРАЛ
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Нижегородские детские сады заработают в штатном режиме с 6 апреля, но их посещение будет свободнымНижегородские детские сады заработают в штатном режиме с 6 апреля, но их посещение будет свободнымФото: Иван МАКЕЕВ
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Детские сады заработают в штатном режиме по окончании нерабочей недели, которая продлится с 29 марта по 5 апреля. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова в ходе онлайн пресс-конференции 27 марта.

- Садики начнут работу в штатном режиме с 6 апреля. При этом родителям рекомендуется выбрать для детей свободное посещение. При наличии такого решения, нужно обратиться в образовательную организацию, прислать на электронную почту заявление, что вы хотели бы, чтобы ребенок посещал в свободном режиме образовательную организацию, - сообщила Елена Платонова.

В садиках также будут формироваться дежурные группы с учетом правил и рекомендаций Роспотребнадзора. Объединять в них планируют детей близких по возрасту. При этом воспитательный процесс будет ограничен. В частности, малыши не смогут посещать спортивный и музыкальный залы, будет действовать особый график прогулок, уборок и дезинфекции. Весь процесс скорректируют, исходя из соображений безопасности.

Напомним, с 6 апреля нижегородские школьники переходят на дистанционный режим учебы. Они будут пользоваться образовательными платформами и другими электронными инструментами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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