Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 июня 2021 года: зафиксировано рекордное число нижегородцев, умерших от COVID-19 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По данным на 01:00 26 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 123 156 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 311 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 165 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 115 568 жителей Нижегородской области.

К сожалению, в регионе зарегистрировано рекордно число умерших, за последние сутки ещё двадцать пять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию. Общее число смертей от COVID-19 достигло 4 091 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 26 июня Фото: Яндекс

Примечательно, что в 17 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 463 человека) и на Бору (6 072 человека).

Напомним, что вакцинация в Нижегородской области фактически стала обязательной, в связи с этим в поликлиники потянулся народ. Только за последние сутки прививку от коронавируса сделали 10 700 нижегородцев.

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