В 17 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 123 156 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 148 зараженных, а остальные 70 008 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 463 человека) и на Бору (6 072 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (140 человек) и Спасском районе (187 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 923
Ленинский – 8 047
Советский – 7 506
Московский – 5 664
Сормовский – 5 612
Канавинский – 5 500
Приокский – 4 064
Нижегородский – 3 832
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