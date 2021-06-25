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Общество25 июня 2021 14:07

В 17 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

С начала эпидемии COVID-19 в регионе заразилось свыше 123 тысяч человек
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 123 156 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 148 зараженных, а остальные 70 008 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 463 человека) и на Бору (6 072 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (140 человек) и Спасском районе (187 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 923

Ленинский – 8 047

Советский – 7 506

Московский – 5 664

Сормовский – 5 612

Канавинский – 5 500

Приокский – 4 064

Нижегородский – 3 832

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