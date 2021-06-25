Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Нижнем Новгороде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как только в Нижнем Новгороде вакцинацию от коронавируса сделали обязательной для некоторых категорий граждан, сразу активизировался мошеннический рынок поддельных документов. Предложениями о покупке поддельных сертификатов пестрят интернет-магазины и социальные сети. Да и сами нижегородцы нередко задаются вопросом, где купить сертификат с занесением в реестр. «Комсомолка» выяснила, как ведется борьба с попытками купить сертификат о вакцинации в Нижнем Новгороде.
Первым на информацию о подобных предложениях в Нижегородской области отреагировал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Он уже пригрозил виновникам самыми жесткими мерами.
- Появилась информация: у нас в области через интернет предлагают «липовые сертификаты» вакцинированных, - рассказал министр на своей странице в Инстаграм. – Если вы столкнетесь с такой информацией, документом или есть сведения о медиках, которые в этом участвуют, прошу сообщить, как можно быстрее. Реагирование будет максимально жестким.
Пока никаких официальных сведений о задержаниях или начатых нижегородской полицией проверках, нет. Однако юристы подтверждают, за подобные справки нижегородцам действительно грозит наказание. Причем уголовное.
- Тут действуют те же правила, что и с поддельными больничными листами, - пояснил «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» юрист Александр Дейч. – Это подлог. Использование подложного больничного листа у нас идет по 327 статье Уголовного кодекса. Там либо штраф до 80 тысяч рублей, либо заработная плата осужденного за период до шести месяцев. Но самое главное – человек может получить уголовную судимость. Надо понимать, что подделка любого документа у нас преследуется на уровне уголовного кодекса. Причем если он окажется причастным к тому, что кто-то из-за него заразится и серьезно заболеет, то его могут привлечь еще и по тяжкой статье. Получается, что он своими действиями ввел людей в заблуждение, и это привело к заражению.
Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 25 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 123 156 человек. В связи с этим в регионе были ужесточены коронавирусные ограничения. В частности, теперь на любые массовые мероприятия можно попасть только с сертификатом о вакцинации, анализом на антитела или действующим ПЦР-тестом.
КОНКРЕТНО
Кто обязан сделать прививку в Нижнем Новгороде?
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и иных подобных услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, - многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятии, организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятии (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятии для несовершеннолетних в зданиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Нижегородской области; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Нижегородской области;
- правоохранительных органов