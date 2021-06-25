Более 10 тысяч нижегородцев привились от коронавируса 24 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Нижегородской области поставлен новый рекорд по темпам вакцинации: за минувшие сутки в регионе привились 10700 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«Спасибо, что боретесь вместе с нами», - написал министр.

После того, как вышло постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для ряда профессий, в поликлиниках стали возникать очереди из желающих поставить прививку.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал желание некоторых пациентов сделать прививку определенным препаратом и рассказал, почему иногда в поликлиниках случаются перебои с вакциной.