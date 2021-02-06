Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 февраля 2021 года: количество смертей в регионе увеличилось до 2 184 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 6 февраля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 473 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 86 784 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 444 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 78 924 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 184 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 10 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 6 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 816 человек) и на Бору (4 559 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (77 человек) и Перевозском районе (85 человек).

Напомним, что накануне три нижегородские больницы были закрыты на карантин по коронавирусу. А министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы нижегородцев по организации вакцинации от COVID-19.

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