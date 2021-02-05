Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы нижегородцев по организации вакцинации от COVID-19

С 18 января в регионе идёт массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Новые партии препаратов завозятся в область на постоянной основе для того, чтобы все желающие могли сделать прививку. Однако у нижегородцев продолжают появляться вопросы о процессе вакцинации от COVID-19.

Заместить губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ответил на некоторые вопросы на своей личной странице в Instagram.

- Есть ли распоряжение об обязательной вакцинации учителей? И как быть, если руководство школы планирует обязать сотрудников делать прививки от COVID-19? – поинтересовалась mblondikaaa.

В свою очередь замгубернатор опроверг принудительную вакцинацию, сказав, что прививку делают только на добровольной основе.

Другой нижегородец под ником «ruslan8552» возмутился тем фактом, что, несмотря на поступление новых партий препарата «Спутник V», его номер в очереди остаётся на прежнем месте. Мужчина сообщил, что записался в первый же день, но звонка ему до сих пор не поступало.

- Это значит, что что-то идет не так? - задался естественным вопросом нижегородец.

- Это значит, что все вакцины не находятся в одном месте, а распределены по пунктам. И что есть несколько каналов записи - это тоже значит. И если на сайте Минздрава Нижегородской области Вы в очереди 4-тысячный, значит чуть раньше Вас записались по другим каналам другие люди. В поликлинике формируется очередь из всех источников записи исходя из даты их осуществления, - объяснил ситуацию Давид Мелик-Гусейнов.

К критике организации вакцинации от коронавируса присоединился и другой пользователь.

- Это значит что не продумано,- написал filipenko.nikolay.

- Если есть другие предложения и умения, добро пожаловать в команду. На диване никто не сидит,- подытожил замглавы региона.

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