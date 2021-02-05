В 10 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 10 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 86 784 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 37 506 зараженных, а остальные 49 179 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 816 человек) и на Бору (4 559 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 460 человек, и 2 397 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 9 434

Ленинский – 6 162

Советский – 5 271

Канавинский – 3 900

Сормовский – 3 606

Московский – 3 552

Приокский – 2 851

Нижегородский – 2 829

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