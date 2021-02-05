Карантин по COVID объявлен в трех нижегородских больницах.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Карантин по коронавирусной инфекции объявлен в трех нижегородских больницах. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным на 5 февраля, на карантин закрыты четыре отделения:
- женское отделение в ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»;
- второе женское отделение в ГБУЗ НО «Областная психоневрологическая больница № 2»;
- кардиологическое отделение городской больницы №39 Канавинского района;
- неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №39 Канавинского района.
Обычно карантинные ограничения по коронавирусу вводятся сроком на 14 дней.
Напомним, крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область 1 февраля. В тот же день ее начали развозить по прививочным центрам региона.