Карантин по COVID объявлен в трех нижегородских больницах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карантин по коронавирусной инфекции объявлен в трех нижегородских больницах. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на 5 февраля, на карантин закрыты четыре отделения:

- женское отделение в ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»;

- второе женское отделение в ГБУЗ НО «Областная психоневрологическая больница № 2»;

- кардиологическое отделение городской больницы №39 Канавинского района;

- неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №39 Канавинского района.

Обычно карантинные ограничения по коронавирусу вводятся сроком на 14 дней.

Напомним, крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область 1 февраля. В тот же день ее начали развозить по прививочным центрам региона.