ОНФ проведет независимую оценку аварийных домов на улицах Менжинского, 50 лет Победы и Никонова

Альтернативную оценку аварийных домов на улицах Менжинского, Никонова и 50 лет Победы намерен провести ОНФ в Нижегородской области. По мнению представителей общественного движения, проведенная ранее оценка не соответствует действующему законодательству и последним изменениям в Жилищном кодексе РФ.

К таким выводам в ОНФ пришли после встречи жителей расселяемых домов с руководителем администрации Московского района Нижнего Новгорода Владимиром Кропотиным.

Нижегородцы в очередной раз выразили несогласие с результатами оценки и предложенной на ее основе выкупной стоимостью квартир. Люди пожаловались, что на эти деньги не смогут приобрести себе нормальное жилье, сообщается на страничке ОНФ в соцсетях.

В присутствии активистов Народного фронта, руководитель районной администрации Владимир Кропотин заверил жителей в том, что выселять их в принудительном порядке через суд не планируется. Вместо этого продолжатся поиски путей решения сложившейся проблемы.

По информации ОНФ, проблему соблюдения интересов переселенцев аварийных домов теперь рассмотрят на совещании правительства Нижегородской области. Кроме того, Общероссийский народный фронт уведомил о ситуации прокуратуру региона, которая должна заинтересоваться правами многочисленных социально незащищенных граждан, живущих в этих домах.

ОНФ проведет независимую оценку аварийных домов на улицах Менжинского, 50 лет Победы и НиконоваФото: СОЦСЕТИ

Альтернативную оценку стоимости жилья нижегородцев, проведут в другом регионе для объективности. Как отметила активист ОНФ, эксперт и модератор тематической площадки «Жилье и Городская Среда» Светлана Крюкова, проведенная администрацией оценка не отвечает требованиям действующего законодательства.

- Отдельным пунктом в ней должна быть оговорена рыночная стоимость земельного участка и непроизведенный капитальный ремонт. В Конституции указано право наших граждан на получение жилья, и это право мы будем помогать людям защищать, - пообещала Светлана Крюкова.

Напомним, в справедливости проведенной оценки жители дома на улице Менжинского,6 усомнились в январе 2020 года. Они решили выяснить, на каком основании за их квартиры предлагается выкупная стоимость, не позволяющая приобрести нормальное жилье. Люди также выяснили, какие помещения стали эталоном для оценщиков. Оказалось, что цена квадратного метра их квартир вычислялась на основании зданий, пребывающих в гораздо более худшем состоянии.

Позднее нижегородцы узнали, что кадастровая стоимость земельного участка, расположенного под их аварийным домом, снизилась за девять лет на 10 миллионов рублей. Люди предположили, что именно так и происходит, если земля под чьим-то домом вдруг заинтересовала застройщика.

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