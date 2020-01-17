2020-01-17T18:15:43+03:00
Общество

«Облезлые стены, окна с трещинами и ужасный запах!»: Новое жилье оказалось хуже аварийного (фото)

Нижегородцы недовольны оценкой своих аварийных домов, которые сравнили с жильем худшего качества
Елена КАРАЛ
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«Облезлые стены, окна с трещинами и ужасный запах!»: Новое жилье оказалось хуже аварийного«Облезлые стены, окна с трещинами и ужасный запах!»: Новое жилье оказалось хуже аварийного
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Жители дома №6 на улице Менжинского жалуются на то, что им предлагают невыгодную выкупную стоимость их аварийного жилья. Хотя цена квадратного метра рассчитывалась на основании более «молодых» зданий, эталоны пребывают в худшем состоянии, считают нижегородцы.

Хронику взаимодействия с оценочной компанией ООО «Новосистем Консалт» по этому вопросу нижегородцы публикуют в группе «ЖКХ слезам не верит» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила Альбина Власова, их дом (1929 год постройки) признан аварийным и расположен на территории, которая интересна застройщику. Рядом находятся еще три аналогичных здания.

Но на фото видно, что двухэтажные здания из красного кирпича пребывают в неплохом состоянии: целый фасад, отремонтированный подъезд, квартира с отличным ремонтом.

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Дом на улице Менжинского,6. ФОТО: Альбина Власова

Сумма возмещения, которую должны получить люди за свои квартиры, должна рассчитываться на основе аналогов, представленных на рынке недвижимости. Жильцы решили проверить, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного метра в их квартирах.

Оказалось, что это дома 1932 – 1950 годов постройки, расположенные в поселке Авиационный. Хотя они «младше» и не признаны аварийными, но выглядят явно хуже их нынешних.

Прежде всего, людей не устроила инфраструктура.

- Мало того, что оценщик берет в расчет поселок Авиационный, где другая транспортная развязка (нет близости метро в шаговой доступности и вечные пробки), так и дома берет, мягко говоря, сомнительные. Судите сами: по дому идет хорошая такая трещина (и не одна, кстати), в некоторых местах на фасаде вываливаются кирпичи, плесень, сломаны ступени с характерным звуком при ходьбе, рухнувшие потолки. А запах! Запах говорит о многом, - пишет Альбина Власова.

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Жильцы проверили, на основе каких «аналогов» рассчитывалась средневзвешенная стоимость квадратного в их квартирах. ФОТО: Альбина Власова

Качество ремонта в квартире нижегородцы также оценили невысоко, отмечая наличие трещин внутри здания, а также неудачную и неузаконенную перепланировку.

Другие квартиры тоже неоднозначны. Если фасады зданий выглядят лучше, то внутренние помещения оставляют желать лучшего, пишет нижегородка. На первом этаже имеются не только продуктовые магазины, но и кафе, подвыпившие посетители которого вышли навстречу людям.

- Здесь поразила нас сама квартира: облезлые стены, скрученная наружная проводка, выключатели и розетки времен постройки самого дома, деревянные окна с трещинами, чтобы не было конденсата (как пояснила хозяйка), сгнившие полы, «бабушкина» плита, старая ржавая ванная, - делится впечатлениями нижегородка. - Кроме покупки этих квартир, стоимость которых дороже выкупной стоимости, которую нам предлагают (а ипотеку на покупку этих квартир нам могут и не дать), нужно заложить минимум такую же цену на ремонт.

В результате экскурсии жители аварийных домов на Менжинского, 6 пришли к выводу, что жильцов «аналогов» квартир срочно нужно переселять в их дом, а не наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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