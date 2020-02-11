Нижегородцы обнаружили, что участок под их аварийным домом резко подешевел на 10 млн рублей

Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного под аварийным домом №6 на улице Менжинского, изменилась за девять лет на 10 миллионов рублей. Об этом жильцы узнали, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Фото документов на своей страничке опубликовала одна из жительниц дома Альбина Власова.

Согласно выписке от 2010 года, кадастровая стоимость участка составляла 14 миллионов 909 тысяч рублей. В аналогичном документе от 2019 года, земля оценивается уже в 4 миллиона 909 тысяч рублей.

Выписка от 2010 годаФото: СОЦСЕТИ

Выписка от 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

- А в 2015 году наш дом признали аварийным. Как раз планомерно все это и шло. Но сейчас там строят 17-этажные дома, а участок предназначен для домов малоэтажной жилой застройки. Нам говорят, что земля следует за судьбой квартиры. Вот квартиру вместе с домом нашим сломают. Землю тоже ликвидируют? Нет. Ее будут использовать в дальнейшем, будут строить новые многоэтажные дома, от чего земля становится еще ценнее, - прокомментировала Альбина Власова.

«Нас все на три буквы посылают»

Нижегородка также отметила, что снижение кадастровой стоимости наверняка повлияло на оценку, однако подробных разъяснений от оценщика люди не получить не могут.

- Мы всегда просим сообщить нам, сколько нам дали за землю денег. Нам отвечают, что учли стоимость земли, включили в стоимость оценки. Мы спрашиваем подробности, но нам отвечают, что не обязаны ничего разъяснять. Администрация Нижнего Новгорода ответила, что у нее отсутствуют правовые основания для проведения дополнительной оценки изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества. Если собственник жилого помещения не согласен с размером возмещения за жилое помещение, он вправе обратиться в суд за защитой нарушенных, либо оспариваемых прав. Нас все на три буквы посылают, - пожаловалась нижегородка.

Напомним, жители дома №6 на улице Менжинского, остались недовольны оценкой своих аварийных домов и их выкупной стоимостью. Люди пожаловались на то, что их квартиры и само здание сравнили с жильем худшего качества. Увидеть эти дома нижегородцы решили собственными глазами и ужаснулись результатам.