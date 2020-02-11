2020-02-11T18:27:20+03:00
Общество

Нижегородцы обнаружили, что участок под их аварийным домом резко подешевел на 10 млн рублей

Нижегородцам не удается добиться переоценки своего аварийного жилья
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцы обнаружили, что участок под их аварийным домом резко подешевел на 10 млн рублейНижегородцы обнаружили, что участок под их аварийным домом резко подешевел на 10 млн рублейФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного под аварийным домом №6 на улице Менжинского, изменилась за девять лет на 10 миллионов рублей. Об этом жильцы узнали, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Фото документов на своей страничке опубликовала одна из жительниц дома Альбина Власова.

Согласно выписке от 2010 года, кадастровая стоимость участка составляла 14 миллионов 909 тысяч рублей. В аналогичном документе от 2019 года, земля оценивается уже в 4 миллиона 909 тысяч рублей.

Выписка от 2010 года Фото: СОЦСЕТИ

Выписка от 2010 годаФото: СОЦСЕТИ

Выписка от 2019 года Фото: СОЦСЕТИ

Выписка от 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

- А в 2015 году наш дом признали аварийным. Как раз планомерно все это и шло. Но сейчас там строят 17-этажные дома, а участок предназначен для домов малоэтажной жилой застройки. Нам говорят, что земля следует за судьбой квартиры. Вот квартиру вместе с домом нашим сломают. Землю тоже ликвидируют? Нет. Ее будут использовать в дальнейшем, будут строить новые многоэтажные дома, от чего земля становится еще ценнее, - прокомментировала Альбина Власова.

«Нас все на три буквы посылают»

Нижегородка также отметила, что снижение кадастровой стоимости наверняка повлияло на оценку, однако подробных разъяснений от оценщика люди не получить не могут.

- Мы всегда просим сообщить нам, сколько нам дали за землю денег. Нам отвечают, что учли стоимость земли, включили в стоимость оценки. Мы спрашиваем подробности, но нам отвечают, что не обязаны ничего разъяснять. Администрация Нижнего Новгорода ответила, что у нее отсутствуют правовые основания для проведения дополнительной оценки изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества. Если собственник жилого помещения не согласен с размером возмещения за жилое помещение, он вправе обратиться в суд за защитой нарушенных, либо оспариваемых прав. Нас все на три буквы посылают, - пожаловалась нижегородка.

Напомним, жители дома №6 на улице Менжинского, остались недовольны оценкой своих аварийных домов и их выкупной стоимостью. Люди пожаловались на то, что их квартиры и само здание сравнили с жильем худшего качества. Увидеть эти дома нижегородцы решили собственными глазами и ужаснулись результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Выходим на улицу только под роспись коменданта, кипятим маски»: дневник русского, застрявшего рядом с Уханем из-за коронавируса
Житель Новосибирска последние полгода живет в Поднебесной, его провинция граничит с Уханем, откуда коронавирус стал расползаться по миру
Новости 24
Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области