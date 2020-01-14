«Все по закону, но жить негде»: Пенсионерку хотят выселить из аварийного жилья, дав взамен всего 1,3 миллиона рублей

Пенсионерку Татьяну Баскакову ожидает скорое выселение из аварийного дома, расположенного на улице Беломорской, 2 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. За ее двухкомнатную квартиру администрация города готова выплатить возмещение - 1 миллион 309 тысяч рублей. В такую сумму жилье оценила экспертиза, заказанная мэрией. Однако размер компенсации не устраивает женщину, и она настаивает на увеличении размера возмещения. Со своей проблемой нижегородка обратилась к мэру Владимиру Панову на его встрече с сормовичами.

- У нас в доме семь квартир приватизированы, жильцы четырех квартир побегали по адвокатам, всем адвокаты посоветовали не мотать нервы и силы, брать деньгами. Лично мне три месяца дают на съем жилья. Меня из квартиры выселяют, и имущество будет принадлежать городу. Я никто, квартиры у меня не будет, сначала 8 октября изъяли землю, а теперь изымают жилье. Женщина с ребенком снимает квартиру, у нас в доме прописана, просила дать ей пожить хотя бы месяц, не выписывать - их тоже на улицу выгнали. Парень Андрюшка тоже прописан, хоть и снимает частную квартиру - дали две недели выписаться, - рассказала Татьяна Баскакова.

«Все по закону, но жить негде»: Пенсионерку хотят выселить из аварийного жилья, дав взамен всего 1,3 миллиона рублейФото: Елена КАРАЛ

По ее словам, формально владельцем квартиры с покосившимися потолками и дверями является сын Татьяны Александровны, которая прописана здесь вместе с несовершеннолетней внучкой. Реально же здесь проживает только пенсионерка. Она говорит, что дарственную на сына оформила, желая избавить его от хлопот с документами в случае, если здоровье окончательно подведет…

Татьяна Баскакова также сообщила, что вместе с беременной невесткой и маленькой дочкой ее сын живет в другой аварийной двухкомнатной квартире. Жилье он снимает по договору социального найма, поэтому на переезд к ним пожилая женщина даже не рассчитывает.

На предложенную администрацией сумму пенсионерка подыскала себе только квартиру в доме, который также числится аварийным.

- Мне не надо хоромы, я согласна и на такое же жилье, я его нашла, но оно тоже аварийное, и администрация запретила мне его покупать. Сказали, что подадут в суд и отберут квартиру в пользу государства, как за мошенничество: якобы я могу купить аварийную квартиру с учетом, что я опять хочу получить что-то от государства. А другое жилье стоит дороже, - рассказала нижегородка.

По мнению исполнительного директора одного из нижегородских агентств недвижимости Сергея Петрова, подобрать альтернативу аварийной двухкомнатной квартире действительно непросто.

- За 1,3 миллиона рублей можно купить только «гостинку» площадью 13-15 квадратных метров в Московском или Сормовском районе. И то надо еще хорошо поискать. Комнату можно купить в коммунальной квартире или малосемейном общежитии порядка 20 квадратных метров с общей кухней. Объективно, продать ветхую квартиру в аварийном доме и переехать в неаварийный дом - практически нереально, - прокомментировал Сергей Петров.

Вопрос решится в суде

Добровольно покидать свою квартиру Татьяна Александровна не стала, поэтому ее сын отказался подписать соглашение об изъятии недвижимости. Однако помещение все равно имеют право забрать принудительно, и вопрос этот будет рассмотрен в Сормовском районном суде 16 января.

«Все по закону, но жить негде»: Пенсионерку хотят выселить из аварийного жилья, дав взамен всего 1,3 миллиона рублейФото: Елена КАРАЛ

- Вчера юрист мне позвонил и просит 32 000 рублей за свои услуги в случае, если я добьюсь увеличения суммы. Юрист предположил, что администрацию результаты независимой экспертизы скорее всего не устроят. Кстати, в администрации ее делать мне не рекомендовали. Если администрация будет не согласна с новой ценой, тогда суд назначат третью экспертизу. Наверное, ее тоже я буду должна оплатить. Она может стоить 22 - 25 тысяч, а у меня девять тысяч пенсия, - жалуется пенсионерка.На заседании нижегородка планирует предъявить результаты независимой экспертизы своего имущества, которую она сделала в отчаянии. Оценка обошлась ей в 18 000 рублей.

К слову, согласно Жилищному кодексу собственнику жилого помещения могут предоставить не только денежное возмещение, но и другое жилье. Однако в тексте искового заявления администрация Нижнего Новгорода ссылается на обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Он утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года.

- Из содержания статьи 32 ЖК РФ следует, что на орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии жилого помещения, возлагается обязанность лишь по выплате возмещения за изымаемое жилое помещение, - говорится в исковом заявлении.

«Все по закону, но жить негде»: Пенсионерку хотят выселить из аварийного жилья, дав взамен всего 1,3 миллиона рублейФото: Елена КАРАЛ

Татьяна Баскакова знает, что по закону может претендовать и на другое жилье, но ей ответили, что добиться этого она сможет только через суд. Денег на оплату услуг адвокатов у женщины нет, поэтому она не теряет надежду на то, что ей удастся добиться увеличения суммы компенсации хотя бы до 1,5 миллиона рублей.