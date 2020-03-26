Жителей Канавинского района запугивают, чтобы те не создавали ТСЖ

Жителей Канавинского района запугивают, чтобы они не отказывались от услуг управляющей компании и не создавали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Фото обращения к жильцам многоквартирного дома опубликовал пользователь в одном из сообществ в соцсетях, и оно сразу вызвало бурную реакцию нижегородцев.

- ДУКи пойдут на все, лишь бы не лишаться домов под своим управлением. Вот в Канавинском районе они пытаются не дать жителям организовать ТСЖ, - написал автор публикации.

Из текста следует, что группа людей, которая инициировала создание ТСЖ, руководствуется корыстными намерениями, поэтому домоуправляющая компания разъясняет, чем опасна смена формы управления домом.

Далее следует информация о способах воровства председателями ТСЖ денег, которые хотят «обеспечить себе безбедную старость».

Обращение ДУКа к жителям многоквартирного дома. ФОТО:Регион-52|Нижний Новгород

Авторы сообщения пишут, что руководитель ТСЖ может назначать себе слишком высокую зарплату – до 100 000 рублей. Об этом жильцы дома могут не знать, так как не слишком интересуются вопросом.

Он также может привлекать к работам своих родственников и друзей в качестве подрядчиков.

- В самых циничных случаях доходит до найма «мертвых душ», а также включения в бюджет работ, которые остаются только на бумаге. Нередко это уборка крыши или рассадка деревьев, - говорится в сообщении управляющей компании.

Еще один соблазн, которому рискует поддаться председатель ТСЖ – это заработок на мелком бизнесе. Например, он может подключить ларек с шаурмой к энергосети дома и получать от этого доход «в конверте» от предпринимателя.

- Заметить факт «спонсирования» малого бизнеса в платежках будет непросто. Главное в этом деле – свой умный бухгалтер, с которым председатель ТСЖ с первого класса вместе, и он его прикрывает, - предупреждает ДУК жильцов дома.

В итоге авторы послания ищут противников создания ТСЖ и призывают жильцов дома сообщать о своем несогласии со сменой управления по телефону.

Между тем в комментариях под этим постом, люди делятся положительным опытом смены управляющей организации в своем доме.

- Бред! Нам точно такие же слали филькины грамоты. При ДУКе в подвале бомжи плодились, все подъезды были грязными, окна дырявыми. Теперь при ТСН во всех подъездах сделали ремонт, во всех квартирах заменили трубы на полипропилен, отремонтировали крышу, заменили окна, установили камеры, в подвале убрались, на очереди замена лифтов. Так что, если есть вариант переходить на ТСН, то не стоит упускать возможности, – советует Роман Елсаков.

- Как бы мне хотелось, чтобы дом, в котором я живу, перешел от ДК в ТСЖ... За все время, что я тут живу, ДК поменяла только окна в подъезде, и на этом все. Потом после замены решили отчитаться, и, когда я увидела сумму конечного «ремонта», то подумала: где швейцар и золотой подъезд? – делится Дашулик Журавлева.

- Просто объяснили, как они воруют, давно пора всем свои ТСЖ организовать, а не кормить всяких. На те деньги, что мы платим, можно сделать все абсолютно: и крыши, и трубы, - пишет Евгений Шипец.

Стоит отметить, что большинство комментирующих поддерживают переход на самостоятельное управление домом. Однако есть пользователи, которые советуют не обольщаться.

- Вообще, ТСЖ тоже бывают крайне неадекватные и, все о чем написано в предупреждении, на практике случается. Особенно весело с ними тем, кто случайно купил квартиру в таком доме. Но это все не значит, что ТСЖ хуже ДУКа. У ДУКов тоже рыльце в пуху, - написал Василий Быков.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, какая форма управления домом выгоднее для жильцов. Своим опытом отказа от услуг управляющей компании поделился руководитель ТСЖ «Красносельская». Он на конкретных примерах разъяснил, почему переход на товарищество собственников жилья оказался выгоден жильцам дома на улице Красносельской, 2.

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