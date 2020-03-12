ТСЖ vs УК: нижегородцы рассказали, почему организовали ТСЖ и отказались от услуг домоуправляющей компании

Жители дома на улице Красносельской, 2 в Нижнем Новгороде не так давно со скандалом отказались от услуг домоуправляющей компании и организовали товарищество собственников жилья (ТСЖ). О своем опыте перехода на новую систему управления они рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». По словам руководителя ТСЖ «Красносельская» Александра Новожилова, жильцы переплачивали ДУКу за услуги значительные суммы. К примеру, люди подсчитали, что только за содержание лифтов они платили почти в пять раз больше, чем теперь.

- В нашем доме есть пять подъездов и столько же лифтов. За содержание и ремонт жилого помещения мы каждый месяц платили 35,59 рублей за 1 квадратный метр. В эту цену включено и содержание лифтов. По моим подсчетам мы платили 71 000 рублей за пять лифтов в месяц. Вычислил я эту сумму так: 5,66 рублей (услуга эксплуатации лифтового хозяйства) умножаем на 12 547,5 кв.м (общая площадь жилых помещений дома), получаем 71018 рублей. При этом в договоре о согласовании цены с лифтообслуживающей организацией, стоит цифра – 21000 рублей в месяц. То есть, за содержание лифта с нас собирали порядка 71000 в месяц, лифтремонту платили 21000, а куда девались еще 50 000 рублей? – задается вопросом председатель ТСЖ.

Протокол согласования цен. Фото предоставлено ТСЖ "Красносельская"

Теперь техобслуживание лифтов обходится жильцам в 14 900 рублей ежемесячно. Еще 11000 в год стоит периодическое освидетельствование подъемников.

Акт выполненных работ по техобслуживанию лифтов и ЛДСС. Фото предоставлено ТСЖ "Красносельская"

Мусоропровода нет, а плата есть?

По словам Александра Александровича, мусоропроводы в доме заварены с момента сдачи его в эксплуатацию. При этом здание отнесено ко второй категории благоустройства – с лифтами и мусоропроводами. Хотя последние вообще не используются, это никак отразилось на тарифе, отмечает председатель ТСЖ.

- Мусоропроводы не функционируют с 1994 года, а начисление платы нам производилось по ставке, предусмотренной для многоквартирного дома с лифтами и мусоропроводами. Деньги за обслуживание мусоропровода были включены в тариф (35,59 рублей за 1 кв.м). Получается, что мы платили в полном объеме, без учета особенностей дома, - рассказал Александр Новожилов.

Сведения о стоимости каждой работы (услуги) в доме на ул.Красносельской,2

Дешевле теперь обходится и управление домом. Как сообщил Александр Новожилов, с января 2017 года компания перешла на новую систему налогообложения и за эту услугу жильцы должны были платить 8,06 рублей. При умножении на общую площадь дома, получается более 100000 рублей в месяц, подсчитал глава ТСЖ. Сейчас эта сумма снизилась до 40 тысяч, которые идут на зарплату руководителю товарищества и бухгалтеру.

Сведения о переходе компании на новую систему налогообложения. Фото предоставлено ТСЖ "Красносельская"

«Нерабочие краны – гнилье»

Наконец, жильцы дома решились и создали ТСЖ «Красносельская» в мае прошлого года. Они проделали непростую работу: провели общедомовое собрание, обошли квартиры с бюллетенями, собрали подписи и наняли юриста. К управлению домом люди смогли приступить в июне.

- Что же мы обнаружили, когда открыли подвалы? Мы увидели там нерабочие краны – гнилье. Их не откроешь, а если откроешь, то не закроешь. На доме висел у нас фонарь, который оторвался и болтался много лет, создавая опасность. При этом в отчете за 2017 год, опубликованном на сайте ГИС ЖКХ, ООО УК "Нижегородец-1" указывает, что на содержание инженерных систем дома израсходовано 1800000 рублей. Однако, по моему мнению, эти денежные средства не были израсходованы в указанных целях, - рассказал Александр Новожилов.

Краны в подвале дома. Фото предоставлено ТСЖ "Красносельская"

Краны и коммуникации в подвале дома. Фото предоставлено ТСЖ "Красносельская"

Управляющая компания отрицает сведения руководства ТСЖ

Между тем, в управляющей компании «Нижегородец-1» отрицают обвинения в ненадлежащем обслуживании коммуникаций, как и то, что жильцы переплачивали за услуги.

- В сегодняшнем обращении Новожилов сообщает вам недостоверную информацию о том, что «управляющая компания ненадлежащим образом содержала коммуникации, хотя жильцы переплачивали за содержание общедомового имущества». Между тем, в период управления домом УК «Нижегородец-1» никто из собственников помещений не обращался ни в фонд капитального ремонта, в компетенции которого находится вопрос проведения капитального ремонта коммуникаций, ни в управляющую компанию по данному вопросу, предписания от государственной жилищной инспекции ООО УК «Нижегородец-1» не получало, – прокомментировали в компании.

Кроме того, в УК «Нижегородец-1» настаивают на том, что информация об их деятельности прозрачна и все сведения о содержании дома на улице Красносельской, 2 размещены в открытом доступе на ГИС ЖКХ.

- Более того, за период с 1 июня 2019 года по настоящее время, т.е. за период управления домом товариществом собственников жилья во главе с Новожиловым А.А. в системе ГИС ЖКХ отсутствует какая-либо информация о проведенных им работах. Кроме этого, согласно письму самого Новожилова от 10 февраля 2020 года какие-либо работы по капитальному ремонту инженерных сетей не требовались. На основании вышеизложенного, вся предоставленная вам Новожиловым информация носит заведомо ложный характер и направлена на подрыв деловой репутации ООО УК «Нижегородец-1», - говорится в ответе на информационный запрос «Комсомолки».

В компании также сообщили о выявленных фальсификациях подписей при проведении собрания собственников жилья доме №2 на улице Красносельской и судебном разбирательстве, которое инициировали оппозиционные ТСЖ жильцы дома.

- При проведении общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме № 2 по ул. Красносельская выявлена фальсификация и приписка (увеличение) площадей инициатором собрания гр. Новожиловым А.А. по предварительному сговору с группой лиц. В настоящее время в Нижегородском районном суде г. Нижнего Новгорода рассматривается гражданское дело по иску нескольких собственников данного дома о признании незаконным решение собственников о создании ТСЖ и ликвидации товарищества собственников жилья, - добавили в компании.

Кроме того, в ООО УК «Нижегородец-1» отметили, что сейчас направлен целый ряд заявлений в прокуратуру Нижегородской области и в полицию. В них говорится о том, что руководство ТСЖ и несколько жильцов дома сфальсифицировали подписи собрания. Еще одно заявление с требованием провести проверку законности и правомерности общего собрания, направлено в Госжилинспекцию.