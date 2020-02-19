Госжилинспекция намерена защитить в суде интересы нижегородцев, добивающихся перерасчета квартплаты без НДС

Госжилинспекция намерена защитить в суде интересы жильцов дома №2 на улице Красносельской, которые добиваются от управляющей компании перерасчета платежей за содержание жилья без налога на добавленную стоимость. О подготовке соответствующего иска «Комсомолке» сообщили в государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, ООО УК «Нижегородец-1» получало предписание от контрольно-надзорного ведомства 24 мая 2019 года. Управляющую организацию обязывали устранить нарушение лицензионных требований – сделать перерасчет квартплаты жильцам без НДС, начиная с 2015 года. Исполнить предписание управляющая компания должна была до 22 июля прошлого года.

Как показали последующие проверки, здание на Красносельской было исключено из перечня домов, которыми управляет ООО УК «Нижегородец-1» с 31 мая. Стоит отметить, что тогда жильцы дома отказались от услуг компании и организовали ТСЖ.

После этого Госжилинспекция заявила об отсутствии оснований для исполнения ООО УК «Нижегородец-1» предписания.

- В настоящее время по обращению Новожилова Александра Александровича, в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, подготавливается исковое заявление в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Красносельская, - говорится в сообщении ГЖИ.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о том, что жильцы дома №2 на улице Красносельской добиваются перерасчета квартплаты без НДС. Жильцы утверждают, что много лет переплачивали управляющей компании по всем статьям и теперь хотят вернуть хотя бы часть денег. Свое требование они считают абсолютно оправданным, так как в Нижнем Новгороде есть примеры перерасчета квартплаты без налога. ГЖИ уже добилась этого в суде от одной из управляющих компаний Канавинского района.