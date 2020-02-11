Нижегородцы добиваются перерасчета платежей за содержание жилья без НДС

Нижегородцы добиваются перерасчета платежей за содержание жилых помещений в многоквартирном доме №2 на улице Красносельской. Жильцы считают, что много лет переплачивали управляющей компании и теперь хотят вернуть хотя бы часть денег. При этом они организовали ТСЖ, что позволило существенно снизить все расходы на содержание дома.

Как утверждает руководитель ТСЖ Александр Новожилов, управляющая компания «Нижегородец-1» установила плату за содержание жилых помещений с НДС, хотя могла не делать этого, так как работает по упрощенной системе налогообложения.

- Так как управляющая компания не является налогоплательщиком, она могла бы применить тариф без НДС. Но нам начисляли деньги с ним. Например, тариф с НДС составляет 35, 59 за квадратный метр, а без НДС - 30,60 разница около шести рублей. Площадь дома – около 12 000 кв.м. Мы подсчитали, и получилось, что мы переплачивали порядка 68 000 в месяц только на одном НДС. В год эта сумма превышает 800 000. Я подсчитал, с 2014 года около двух миллионов только на НДС мы переплатили, - рассказал Александр Новожилов.

Тарифы, установленные администрацией

Он также отметил, что в Нижнем Новгороде есть примеры перерасчета квартплаты без НДС. В судебном порядке от управляющей компании этого удалось добиться жителям Канавинского района.

- Аналогичная ситуация у нас в Канавинском районе с одной из управляющих компаний. Те тоже выставляли счета жителям счета с НДС. Суд признал неправомерными такие действия, и, по заявлению Государственной жилищной инспекции, началось разбирательство с этой компанией. Арбитражный суд признал неправомерным начисление и обязал компанию провести перерасчет платежей и вернуть жителям переплаченные деньги. Возникает вопрос: почему жители Канавинского района платят без НДС, а жители Нижегородского района должны платить с НДС, - спрашивает руководитель ТСЖ.

Этим же вопросом задалась и прокуратура, провела проверку, а затем выдала управляющей компании представление с требованием устранить нарушение и сделать перерасчет жителям. Однако управляющая компания исполнить требования надзорного ведомства не поспешила.

Кто установил квартплату с НДС

Как пояснил «Комсомолке» директор «Нижегородец-1» Евгений Косовских, тариф за содержание жилых помещений определяет администрация Нижнего Новгорода. При этом освобождение управляющей компании от уплаты НДС на конечный размер квартплаты не влияет.

- Администрация утвердила тариф без НДС и с НДС. При этом мы направляли запросы: «Какой нам тариф принимать с учетом того, что по отношению к нашей компании работает упрощенная система налогообложения»? В своем ответе администрация города, куда мы несколько раз направляли запросы, отвечала, что компании, которые работают без НДС, должны принимать сразу же ставку с учетом НДС. Та компания, которая работает с НДС, должна принять ставку с НДС, - пояснил Евгений Косовских.

Он также подчеркнул, что правила установления тарифа едины на всей территории России и утверждены рекомендациями Правительства РФ.

То, что вопрос находится в ведении городской администрации, подтвердили и в управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области. Согласно части 4 статьи 159 ЖК РФ, если жильцы квартир не установили размер платы за содержание жилых помещений, то этим занимаются органы местного самоуправления.

Суд взыскал долг вместе с налогом

Что касается случая с домом №2 на улице Красносельской, то в управляющей компании напомнили о ряде судебных разбирательств, в результате которых с нескольких десятков жителей взыскали задолженность. При этом оплатить долг полагалось в полном объеме.

- Когда управляющая компания подала в суд, эти товарищи, которые не платили около трех лет, все эти вопросы в суде задавали. Говорили, что договор у них не тот, что тариф у них не тот и т.д. Суды, в частности по Новожилову, этот вопрос рассматривали и определили ему задолженность по квартплате с учетом этого тарифа. Это утверждено судом, решение давным-давно вступило в законную силу, - пояснил директор управляющей компании. - Что касается прокуратуры. Новожилов пришел туда, и не сообщил, что есть решение судов по этому поводу. Прокуратура согласилась вынести представление, которое мы сейчас в суде обжалуем.

Между тем, Александр Новожилов отметил, что вопрос начисления платы с НДС никогда не был предметом иска, и прокуратура не просто так выставила представление. Руководитель ТСЖ уверен, что вопрос с перерасчетом может быть решен в пользу жильцов также, как и в Канавинском районе, однако почему-то этого не происходит.