2020-03-25T16:27:36+03:00
Общество

Нижегородская «училка» объяснила, как писать слово «коронавирус»

Заодно Татьяна Гартман сообщила, что оказалась на карантине после поездки в США
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Ведущая YouTube-канала "Училка vs ТВ" объяснила, почему "коронавирус" пишется через "а".Ведущая YouTube-канала "Училка vs ТВ" объяснила, почему "коронавирус" пишется через "а".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Нижегородка Татьяна Гартман, которая ведет авторское шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ», рассказала, как правильно писать слово «коронавирус».

Дело в том, что некоторые упорно продолжают писать его через «о» - «короновирус». Однако это грубая ошибка!

- Это медицинский термин, и у медиков он пишется на латыни так: coronavirus. В результате мы имеем кальку, которая не адаптировалась в русском языке. И, кстати, так же пишется и ротавирус, - объяснила учительница.

Татьяна Гартман только-только вернулась из путешествия по США. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Гартман только-только вернулась из путешествия по США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между прочим, сама Татьяна сейчас находится на вынужденном карантине, поскольку совсем недавно вернулась из путешествия по Соединенным Штатам Америки.

- Что-то не вовремя я поехала в США. В Америке паника, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение, в некоторых - военное. Хорошо, что вернулась, успела прилететь домой, - поделилась нижегородка в своем Инстаграме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом в Нижегородской области

Количество зараженных коронавирусной инфекции увеличилось до восьми (подробности)

Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 25 марта 2020 года: бассейны и фитнес-клубы закрываются, а производство масок увеличится втрое

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на утро 25 марта 2020 года (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владислав Атмахов: "Чтобы нам выжить, нужно подружиться с экологией"
Председатель комитета по экологии и природопользованию ЗСНО Владислав Атмахов рассказал в программе "Герои Волги" о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, тарифах за обращение с ТКО и паводковой ситуации в регионе
Новости 24
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое