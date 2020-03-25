Нижегородская «училка» объяснила, как писать слово «коронавирус»

Нижегородка Татьяна Гартман, которая ведет авторское шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ», рассказала, как правильно писать слово «коронавирус».

Дело в том, что некоторые упорно продолжают писать его через «о» - «короновирус». Однако это грубая ошибка!

- Это медицинский термин, и у медиков он пишется на латыни так: coronavirus. В результате мы имеем кальку, которая не адаптировалась в русском языке. И, кстати, так же пишется и ротавирус, - объяснила учительница.

Татьяна Гартман только-только вернулась из путешествия по США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между прочим, сама Татьяна сейчас находится на вынужденном карантине, поскольку совсем недавно вернулась из путешествия по Соединенным Штатам Америки.

- Что-то не вовремя я поехала в США. В Америке паника, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение, в некоторых - военное. Хорошо, что вернулась, успела прилететь домой, - поделилась нижегородка в своем Инстаграме.

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