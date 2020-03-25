2020-03-25T15:34:35+03:00
Дом. Семья

Шесть кустарниковых белочек появились на свет в нижегородском «Лимпопо»

Новорожденные быстро устают и засыпают, собравшись в ряд [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: пресс-служба зоопарка.Фото: пресс-служба зоопарка.
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В нижегородской стране птиц и зверей пополнение! У кустарниковых белок дегу родились шесть милейших крошек. Как рассказали в пресс-службе зоопарка «Лимпопо», сейчас новорожденным всего десять дней. Но у них уже есть мелкие зубки.

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

- Едва открыв глазки, они принялись рассматривать окружающий мир и делать первые попытки передвижения. Правда, исследовательская активность продолжается недолго - они быстро устают и засыпают, собравшись в ряд, - пояснили в зоопарке.

Пока пушистики питаются исключительно материнским молоком. Однако скоро они попробуют взрослую пищу - сочные корма, сено и зерносмесь. Собственно, где-то в шесть недель белочки станут самостоятельными.

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

Добавим, что внешне эти животные напоминают мышек. Но все же это белки! И им требуется специальный уход и особое питание.

- Наши сотрудники проходили обучение в Москве по рациону шиншилл и дегу. Кормим строго по рекомендациям ведущих российских специалистов. Название вида - кустарниковая белка. По существу - крыса, - сказали в зоопарке.

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

Фото: https://vk.com/zoolimpopo

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ИСТОЧНИК KP.RU

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