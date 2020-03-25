Шесть кустарниковых белочек появились на свет в нижегородском «Лимпопо»
В нижегородской стране птиц и зверей пополнение! У кустарниковых белок дегу родились шесть милейших крошек. Как рассказали в пресс-службе зоопарка «Лимпопо», сейчас новорожденным всего десять дней. Но у них уже есть мелкие зубки.
Фото: https://vk.com/zoolimpopo
- Едва открыв глазки, они принялись рассматривать окружающий мир и делать первые попытки передвижения. Правда, исследовательская активность продолжается недолго - они быстро устают и засыпают, собравшись в ряд, - пояснили в зоопарке.
Пока пушистики питаются исключительно материнским молоком. Однако скоро они попробуют взрослую пищу - сочные корма, сено и зерносмесь. Собственно, где-то в шесть недель белочки станут самостоятельными.
Фото: https://vk.com/zoolimpopo
Добавим, что внешне эти животные напоминают мышек. Но все же это белки! И им требуется специальный уход и особое питание.
- Наши сотрудники проходили обучение в Москве по рациону шиншилл и дегу. Кормим строго по рекомендациям ведущих российских специалистов. Название вида - кустарниковая белка. По существу - крыса, - сказали в зоопарке.
Фото: https://vk.com/zoolimpopo
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ИСТОЧНИК KP.RU