2020-03-19T13:19:59+03:00
Дом. Семья

«Совсем как котенок»: Малыш циветты, от которого отказалась мать, стал помощником сотрудников зоопарка

В сети появился забавный видеоролик с двухмесячным обитателем «Лимпопо» [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Малыша-отказника пришлось кормить из бутылочки. Фото: пресс-служба "Лимпопо".Малыша-отказника пришлось кормить из бутылочки. Фото: пресс-служба "Лимпопо".
Изменить размер текста:

Подросший малыш циветты, от которого отказалась мать, стал помощником сотрудников нижегородского зоопарка «Лимпопо». Крошка всячески выражает благодарность кормилицам за ласку и доброе отношение.

- Малышу исполнилось два месяца. Он так привязался к приемным мамам, что не расстается с ними ни на минуту! - рассказали в зоопарке. - Малыш совсем ручной и напоминает повадками кошку или енота. Все время проводит на кормокухне, где готовят еду для других животных.

Когда кроха подрастет, его поместят в вольер. Фото: пресс-служба "Лимпопо".

Когда кроха подрастет, его поместят в вольер. Фото: пресс-служба "Лимпопо".

На видео, размещенном в соцсетях, кипер нанизывает фрукты и овощи на бечевку, чтобы развесить их вольере летучих лисиц, а полосатый обитатель «Лимпопо» активно помогает.

- Официального имени у малыша пока нет. Но в зоопарке его называют Шнурком, - сообщил голос за кадром. - Чешется совсем как котенок, очень любит играть.

Напомним, что Шнурок родился в зоопарке 17 января 2020 года. Из-за того, что мама от него отказалась, киперам пришлось выкармливать его самостоятельно. Сначала кроху кормили очень часто, в том числе ночью. Сейчас немного реже. Шнурок подрос, окреп и узнает тех, кто о нем заботится.

СПРАВКА «КП»

Циветта - млекопитающее из семейства виверровых отряда хищных, которое в естественных условиях обитает в Азии и Африке.

Подросший малыш циветты помогает сотрудникам зоопарка на кухне.Видео: https://vk.com/zoolimpopo

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский долгострой на Мельникова готовят к заселению
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора
Нижегородский долгострой на улице Мельникова готовится к сдаче в эксплуатацию
В Нижегородской области на руководителя госавианадзора заведено уголовное дело
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается сильный ветер
Опубликована измененная схема движения на время ликвидации оползня на Похвалинском съезде
Дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал ликвидируют последствия оползня на Похвалинском съезде
«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе спокойная и стабильная», - Петр Зубаров
«Разобщение - это самая важная мера профилактики в период эпидемии», - Елена Малинникова
Причиной оползня мог стать прорыв коммуникаций в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского
«Сбежала из дома с клеткой с белками»: в Нижегородской области прекращены поиски 12-летней девочки
Нижегородский боец проведет важнейший бой в Екатеринбурге
В Ардатовском районе в этом году отремонтируют более 18 км дорог
В Нижнем Новгороде увеличат количество парковочных мест для инвалидов
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Спасском районе
Молодая женщина погибла при пожаре в Балахне
Региональная школа инфекционистов прошла в Нижнем Новгороде
За январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья
«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин
Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов