«Совсем как котенок»: Малыш циветты, от которого отказалась мать, стал помощником сотрудников зоопарка

Подросший малыш циветты, от которого отказалась мать, стал помощником сотрудников нижегородского зоопарка «Лимпопо». Крошка всячески выражает благодарность кормилицам за ласку и доброе отношение.

- Малышу исполнилось два месяца. Он так привязался к приемным мамам, что не расстается с ними ни на минуту! - рассказали в зоопарке. - Малыш совсем ручной и напоминает повадками кошку или енота. Все время проводит на кормокухне, где готовят еду для других животных.

Когда кроха подрастет, его поместят в вольер. Фото: пресс-служба "Лимпопо".

На видео, размещенном в соцсетях, кипер нанизывает фрукты и овощи на бечевку, чтобы развесить их вольере летучих лисиц, а полосатый обитатель «Лимпопо» активно помогает.

- Официального имени у малыша пока нет. Но в зоопарке его называют Шнурком, - сообщил голос за кадром. - Чешется совсем как котенок, очень любит играть.

Напомним, что Шнурок родился в зоопарке 17 января 2020 года. Из-за того, что мама от него отказалась, киперам пришлось выкармливать его самостоятельно. Сначала кроху кормили очень часто, в том числе ночью. Сейчас немного реже. Шнурок подрос, окреп и узнает тех, кто о нем заботится.

СПРАВКА «КП»

Циветта - млекопитающее из семейства виверровых отряда хищных, которое в естественных условиях обитает в Азии и Африке.

Подросший малыш циветты помогает сотрудникам зоопарка на кухне.Видео: https://vk.com/zoolimpopo

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