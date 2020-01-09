2020-01-09T13:29:03+03:00
Дом. Семья

В зоопарке «Лимпопо» в первый день Нового года родился малыш агути

Кроха уже резво бегает и уплетает бананы [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В зоопарке «Лимпопо» в первый день Нового года родился малыш агути.В зоопарке «Лимпопо» в первый день Нового года родился малыш агути.Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Новый год в зоопарке «Лимпопо» начался с милых хлопот – в семье оливковых агути прямо 1 января произошло пополнение. Для всех сотрудников зоопарка это стало весьма приятным сюрпризом.

- Первого числа мы приходим на работу, а она сидит, - вспоминает старший сотрудник секции «Экзоты» Наталья Апрелева. - Это стало сюрпризом для нас. Мы, конечно, ожидали в течение недели, но то, что все случится именно первого числа, оказалось очень радостным подарком. Это первый малыш в новом году.

Надо сказать, что по сравнению со своими старшими братьями и сестрами, эта малышка отличается весьма активным характером.

Кроха уже резво бегает и кушает бананы. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кроха уже резво бегает и кушает бананы.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Все остальные агути, родившиеся в нашем зоопарке, были довольно спокойными, - рассказывает Наталья Апрелева. – А эта кроха очень шустрая и подвижная. Ей все время нужно куда-то бежать и играть. Она уже даже кушать начала самостоятельно: очень любит груши и бананы.

Вообще агути – это грызуны, ведущие ночной образ жизни. Их родная среда обитания – это тропические леса Центральной и Южной Америки. Их ближайший родственник – это знакомая всем морская свинка. Правда, в отличие от этих своих собратьев агути в естественной среде старательно избегают людей. Однако в зоопарках они становятся куда более доверчивыми и ручными.

В зоопарке «Лимпопо» в первый день Нового года родился малыш агути.Видео: зоопарк "Лимпопо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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