В зоопарке «Лимпопо» - вновь пополнение

Сенегальские галаго – маленькие приматы семейства галаговых, приверженцы ночного образа жизни. Увидеть забавных крошек можно в экспозиции "Ночной мир". Днем галаго прячутся в домике, высовывая наружу мимишные мордочки с большими, как будто бы всегда удивленными глазами. Размерами крохи обычно от 13 до 21 сантиметра, а весят всего 200-300 грамм.

Малыш пока еще не обзавелся густой и пушистой шерсткой, поэтому жмется к маме. А молодая мать не расстаётся с малышом – кормит молоком и всячески оберегает от окружающих. Впрочем, знакомства с большим миром малышу не избежать, поэтому заботливая мать иногда осторожно прихватывает его зубами и переносит по веткам.

Таким будет малыш-галаго, когда немного подрастет. Фото предоставлено пресс-службой "Лимпопо"

К самостоятельному передвижению малыш будет готов через пару недель – мамочка начнет учить его бегать и прыгать по веткам, есть «взрослую» твердую еду. Впрочем, от маминого молока малыш-галаго не откажется еще долго – до трех месяцев.

Напомним, 1 января этого года в зоопарке родился еще один премилый малыш – в семействе оливковых агути.