2020-03-25T12:19:26+03:00
Общество

Семью нижегородца, заразившегося коронавирусом, будут судить за нарушение карантина

Его жена и отец отказались от осмотра врачей и самоизоляции
Юлия ИСАЕВА
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Семью нижегородца, заразившегося коронавирусом, будут судить за нарушение карантинаСемью нижегородца, заразившегося коронавирусом, будут судить за нарушение карантинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор подал иски в Приокский районный суд Нижнего Новгорода о принудительной госпитализации двоих человек. Как сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции, причиной стало нарушение карантина в связи с подозрением на коронавирус.

Согласно документу, 7 марта житель Нижегородской области вернулся из-за границы, а через 11 дней его доставили в инфекционную больницу, где подтвердили заражение коронавирусом. До госпитализации он проживал в квартире вместе со своей семье, членов которой, согласно распоряжению медиков и правительства, также должны изолировать.

Однако и жена заболевшего нижегородца, и его отец отказались отправиться на карантин и проходить медицинский осмотр. Так как они могли заразиться коронавирусом, Роспотребнадзор принял решение изолировать их через суд. Заседание состоится в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом - одна пациентка уже полностью выздоровела, еще шестеро находятся под наблюдением врачей.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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