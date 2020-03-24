«Видимо я здесь и умру»: нижегородцы годами ждут расселения аварийного дома и не верят, что доживут до этого дня

С 1999 года жильцы аварийного дома на Лобачевского,4 в Нижнем Новгороде ждут расселения, и каждый раз этот счастливый момент отодвигается от них все дальше. Как рассказала «Комсомолке» жительница одной из квартир Танзиля, в последний раз людей обещали расселить к 30 декабря 2019 года, но с наступлением этой даты в их жизни ничего не изменилось.

Интересно, что предоставить нижегородцам новое жилье обещал застройщик, получивший земельные участки рядом с ветхими домами под развитие застроенных территорий.

«Видимо я здесь и умру»: нижегородцы годами ждут расселения аварийного дома и не верят, что доживут до этого дняФото: Елена КАРАЛ

Свои обязательства он не выполнил, и нижегородцы стали ходить на встречи с мэром города Владимиром Пановым.

- На нескольких встречах с мэром застройщик выходил и говорил, что все предоставит в период отселения. Это у нас было 30 декабря 2019 года. Пока он дома свои строил, то говорил: «Вы потерпите, я дом построю, расселю вас». Он обещал администрации расселить ветхие дома за то, что он получил этот участок. Но после ввода новостроек в эксплуатацию, его разговор с нами и интонация изменились, - рассказала Танзиля. – От администрации города мы с 1999 года получаем письма о том, что наши дома признаны ветхими, потом аварийными, все это время нас обещают расселить. Однако сроки опять перенесены.

Девушка показала дом и квартиру, в которой вынуждена проживать с отцом-инвалидом, когда не слишком холодно. Зимой они снимают другое жилье и находятся там до наступления тепла. В доме на Лобачевского отсутствует водоснабжение и отопление. Чтобы хоть как-то согреться, зимой приходится включать газовую плиту.

Танзиля показала дом и квартиру, в которой вынуждена проживать с отцом-инвалидомФото: Елена КАРАЛ

- Включаешь конфорку, и через четыре часа помещение чуть-чуть прогревается, но это опасно. У меня отец инвалид, а температура в холодное время года в помещении - почти как на улице. Летом еще можно жить, но зимой на два-три месяца мы всегда переезжаем. При этом мы платим коммунальные платежи. За двухкомнатную квартиру нам управляющая компания начисляет около 2500 рублей в месяц - якобы за содержание и ремонт жилья. У нас нет канализации, а только выгребная яма, из которой даже нельзя вывезти фекалии, - возмущается Танзиля.

Вывезти фекалии из туалета невозможно из-за детской площадки, перекрывшей подъездной путь

Бывший туалет

Ее пожилой сосед Анатолий уже не верит, что в его жизни что-то изменится. Он регулярно болеет и ходит набирать воду в колодец, расположенный неподалеку.

- Мне 75-й год, и я не знаю, доживу или не доживу. Сейчас хожу, а завтра неизвестно. У меня ноги сейчас болят так, что я передвигаюсь со слезами. Еще эти нервы. Вот я болел всю неделю, ходил по больницам. Потом четыре дня отлежался - вроде хожу. Живу я здесь и, видимо, умру тоже, - сетует дядя Толя и махает рукой, демонстрируя неверие в то, что на старости лет ему доведется пожить в нормальных условиях.

"Нам предложили снести наши палисадники, чтобы к дому могли подъехать ассенизационные машины", - рассказала Танзиля.Фото: Елена КАРАЛ

Застройщик не несет ответственность за расселение

В департаменте строительства капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что застройщик получил участки в границах улиц Лобачевского и Коммуны в Сормовском районе под развитие застроенных территорий. Соответствующий договор был заключен с ним в 2010 году на шесть лет и давно истек.

Земля была предоставлена застройщику правительством Нижегородской области. Заключением самих договоров о развитии застроенных территорий и контролем их исполнения, занимался тогда КУГИ и ЗР городской администрации.

- Ответственность за неисполнение обязательств в части расселения и сноса домов, входящих в границы застроенной территории, договором о развитии застроенной территории не предусмотрена. По информации департамента правового обеспечения, администрацией города было подано исковое заявление с требованием о взыскании с ОАО «Железобетонстрой №5» квартир для расселения нанимателей домов №№2,3,4 по улице Лобачевского, в удовлетворении которого отказано судом, - сообщили в администрации города.

Детская площадка соседствует с аварийными домами

Теперь дом №4 на Лобачевского включен в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы». Конкретно это здание планируется расселить в рамках четвертого этапа - к 31 декабря 2023 года.

Расселение будет проводиться на деньги государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета и бюджета города Нижнего Новгорода.

«Комсомолка» также отправила информационный запрос застройщику с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ в редакцию пока не поступил.

А еще был случай

Остатки туалета, который обвалился в соседнем доме

- В соседнем доме вообще человек сидел в туалете на втором этаже, и туалет под ним обрушился. Он пришел в администрацию района, а ему ответили, что надо подождать. К нашему дому ассенизационная машина не может подъехать потому, что путь ей перекрывает детская площадка. На что застройщик предложил нам снести наши палисадники, - рассказала Танзиля. - В нашем аварийном доме только шесть квартир, а только в одной из его новых многоэтажек – около 280 квартир. Шесть квартир он не может расселить! Застройщик сказал, что ему на расселение надо 25 миллионов, и у него таких денег нет. Как он считал, я не знаю, ведь если расселять наши квартиры, то каждая из них миллиона по два стоит. При этом возвести все эти новые дома, и вести коммерческую деятельность у него все находилось! Более того, он благополучно строит еще один жилой комплекс в Нижнем Новгороде.

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