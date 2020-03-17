«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселение

Пожилые нижегородцы, жившие в доме №18 на улице Героя Давыдова, добиваются скорейшего расселения своего сгоревшего дома. Они опасаются, что могут не дожить до того дня, когда им все-таки предоставят квартиры.

«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как рассказала Ольга Сладкова, вместе с мужем они проработали на одном из нижегородских заводов около 30 лет. Супруг получил на предприятии инвалидность и квартиру в двухэтажном деревянном доме. После пожара, произошедшего в мае прошлого года, пожилые нижегородцы остались без имущества.

- С 5 на 6 мая 2019 года случился пожар, все спали. Вроде короткое замыкание произошло. Я еще успела выбежать через подъезд. Там был дым, но огня не было, хотя было жарко очень. Майку только успела надеть и куртку в коридоре. Пожарного попросила бросить мне сумку с документами, а соседи буквально выбрасывали детей со второго этажа. Многие не смогли забрать вещи, - вспоминает Ольга Владимировна.

«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Женщина также сообщила, что они с мужем проживали в квартире на условиях соцнайма, однако помещение в маневренном фонде им не предоставили. Отказ люди получили потому, что в их квартире была прописана дочь Анастасия, у которой есть жилье.

«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Даже помещения в маневренном фонде не предлагают на основании того, что у детей в ипотеке есть мизерные квартиренки. У нас 56 кв.м квартира в хрущевке, жилая площадь 40 метров, нас шестеро человек сейчас на эту площадь. Квартира взята в ипотеку. Мы работаем с мужем с утра до ночи, чтобы ее погасить. У младшей дочери астма, у нее приступы - через день скорая. Старшая дочь у меня заканчивает школу, ей нужна комната, чтобы готовиться к экзаменам. Родители пенсионеры, которым не на что снимать квартиру. Наша жизнь превратилась в кошмар, – рассказала Анастасия.

«Отработав всю жизнь на заводе, превратились в бомжей»: Погорельцы жалуются на затянувшееся расселениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В официальном ответе на обращение погорельцев департамент строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода сообщает, что расселить их должны до 30 декабря 2022 года. Однако люди утверждают, что эти сроки могут затянуться, о чем им сообщили представители администрации Московского района.

- После обращения к мэру на встрече с жителями, нам позвонили из администрации Московского района и сообщили, что расселение в лучшем случае будет в течение 2023 года, то есть пройдет четыре года с момента пожара. Мой отец получил инвалидность на заводе, у него было несколько инфарктов, болезнь сосудов. Он только что вышел из больницы, ему сделали стентирование, он может не дожить четыре года, которые обещаны. Когда был пожар в Приморском крае, в течение года предоставили погорельцам жилье, так как дело получило большой резонанс, поэтому ускорили сроки. Отсюда вопрос: чем коренные нижегородцы, доблестные труженики, отличаются от жителей Приморского края? Получается, что отработав всю жизнь, родители превратились в бомжей, – возмущается вторая дочь погорельцев Светлана Сладкова.

Местные жители обходят стороной дом на Давыдова,18Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель соседнего дома Михаил рассказал, что сгоревший дом на Давыдова, 18 облюбовали асоциальные личности. В первые дни после пожара здесь процветало мародерство, а теперь местные жители боятся даже ходить мимо остатков здания.

- Кого только нет. Бомжи лазят, наркоманов полно, шприцы валяются. Особенно первые дни здесь грохот стоял: люди еще толком не пришли в себя после пожара, а эти давай все выносить. Дверь железную через два дня после пожара сняли с подъезда. Через три дня холодильник скинули со второго этажа, - рассказал Михаил. - Люди боятся ходить по этой стороне. Эта развалюха представляет угрозу для жизни, но никому дела нет. А рядом школа. Будем откровенны, дебилов много, школьницы мимо ходят в коротких юбках, затащить девчонку туда - нечего делать. Разве кто увидит, услышит?

Сгоревший дом превратился в прибежище бомжей и наркомановФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погорельцы сообщили, что намерены добиваться ускорения сроков расселения. Они не исключают, что для этого им придется обратиться к президенту, ведь жителям соседнего дома, сгоревшего в 2014 году, до сих пор не предоставили жилье. Вот и бывшие жильцы дома на Давыдова, 18 опасаются, что в их случае будет то же самое.