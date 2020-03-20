Нижегородский транспорт, предприятия общепита и торговые центры подвергаются обработке дезинфицирующими средствами. Предупреждающим распространение COVID-19 мероприятиям уделяется особое внимание, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Нижегородской области.

Дезинфекция проводится в транспорте и на транспортных узлах, в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. В последних обрабатывается посуда и инвентарь.

Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицируется нижегородский транспорт, торговые центры и предприятия общепита. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Продолжаются также мероприятия, предупреждающие завоз и распространение нового коронавируса из неблагополучных регионов. Для контроля лиц, которые прибывают в Нижний Новгород, используется переносное и стационарное тепловизионное оборудвоание.

В аэропорту уже досмотрено свыше 16500 человек, пересекающих государственную границу России.

Управлением организован мониторинг заболеваемости респераторными инфекциями среди тех, кто обратился за медицинской помощью в течение первых двух недель по прибытии из неблагополучных по COVID-19 регионов. Их оперативно обследуют на предмет всех возможных возбудителей ОРВИ, в том числе новый коронавирус.

Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицируется нижегородский транспорт, торговые центры и предприятия общепитаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По состоянию на 19 марта, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» провели около 2900 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале людей, которые прибыли из неблагополучных стран.

Сообщается также, что центр обладает необходимыми диагностическими тест-системами, которые разработаны Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Они официально зарегистрированы и позволяют выявлять новый коронавирус в соответствии с порядком лабораторной диагностики.

В Управлении Роспотребнадзора также призвали внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены, позволяющих защититься от коронавируса.

При появлении любых симптомов рекомендуется остаться дома вызвать врача.

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