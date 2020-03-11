Обнародованы рекомендации, позволяющие нижегородцам защититься от коронавируса

Минздрав и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации, соблюдение которых позволит нижегородцам защититься от коронавирусной инфекции (COVID-19). Эти и другие меры противодействия вирусу обсудили участники внеочередного заседания межведомственного штаба в Нижегородском кремле 10 марта.

Чтобы избежать заражения вирусом, жителям Нижегородской области рекомендуется чаще мыть руки с мылом. Кроме того, следует избегать контактов с людьми, у которых замечены симптомы простуды. Не рекомендуется также прикасаться к лицу немытыми руками.

Специалисты советуют исключить поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за заболеваемости коронавирусом: Китай, Италию, Иран, Южную Корею и другие государства.

Опубликованы рекомендации, позволяющие нижегородцам защититься от коронавирусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В настоящее время Минздрав РФ скорректировал рекомендации для медицинских работников, позволяющие диагностировать новую коронавирусную инфекцию. Свежие данные в ближайшее время получат все медучреждения.

Граждан с симптомами простуды или острой респираторной инфекции (повышенной температурой, болью в горле, головной болью, кашлем и недомоганием) призывают обращаться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

В случае посещения пациентом стран, где зарегистрирован COVID-19, следует информировать об этом медработников. Решение о целесообразности направления пациента на лабораторные исследования с помощью тест-систем на наличие нового вируса врач принимает после осмотра.

Как стало известно на внеочередном совещании межведомственного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, Единый Консультационный центр Роспотребнадзора (8 800 555 4943) организовал работу русско-китайских переводчиков. Эта мера необходима для своевременной реакции при сборе эпидемиологического анамнеза у людей с подозрением на новый коронавирус.

Медучреждения готовы к приему пациентов с коронавирусом

Утвержден также перечень мероприятий по недопущению завоза и распространения нового коронавируса в Нижегородской области. В частности, проведены учения, имитирующие прибытие в регион людей из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

Опубликованы рекомендации, позволяющие нижегородцам защититься от коронавирусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В случае распространения нового заболевания, пациентов готовы принять инфекционные клинические больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода. Пока развернуто 34 койки, но в последующем возможно увеличение их количества до 441.

Отработан также порядок обсервации здоровых людей, которые прибывают из эпидемически неблагополучных стран. На случай ухудшения эпидситуации по новому коронавирусу, в Нижегородской области подготовлен резервный обсерватор мощностью 140 мест.

Управление Роспотребнадзора сообщает об усилении контроля для лиц, прибывающих из неблагополучных по COVID-19 регионов. При этом используется как переносное, так и стационарное тепловизионное оборудование.

Опубликованы рекомендации, позволяющие нижегородцам защититься от коронавирусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Организована дезинфекция транспортных узлов и самого транспорта. Проводится обработка помещений, столовой посуды, инвентаря предприятий общественного питания.